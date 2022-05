(VIDEO) Alejandro Sanz emociona al público dominicano con sus éxitos en “La Gira 2022”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El estadio Quisqueya de Santo Domingo sirvió de escenario para que la noche de este sábado, Alejandro Sanz emocionara a todo el público dominicano que se dio cita para disfrutar de los éxitos del artista español con su tour “La Gira 2022”.

Después de que en el 2019 visitara el país, vuelve para celebrar tres décadas de éxitos rotundos con una velada donde trajo una maleta con gran parte de su repertorio, con el cual la gente se ha identificado y ha podido captar las emociones de amor y desamor.

La velada inició alrededor de las 8:00 pm de la noche, con la subida al escenario del artista dominicano Diego Jaar, exparticipante de Dominicana’s Got Talent, quien sirvió de contraparte poniendo al público a disfrutar de su buena y cálida música.

Mientras el público iba llegando y se acomodaba, preparaban sus cámaras de los celulares, se tomaban fotografías y se equipaban de soda, agua y alcohol esperando revivir viejos tiempos, Jaar cantaba y se adueñaba en el escenario, con sus éxitos.

Luego, cuando subían las horas y el reloj marcó las 9:15 pm de la noche, el escenario cobró vida y ahí salió Alejandro Sanz, empezando su show vocalizando “Hoy que no estás” y “Back in the city”, una de las canciones más recientes del artista; siendo recibido por un público eufórico que no dejaba de gritar de emoción, al ver a su cantante favorito en escena.

El escenario iba acorde al artista, con un juego de luces de colores, pantalla led en la parte superior y a los costados, una estupenda banda que tocaba excelente y un coro aplaudido toda la noche ya que iba en consonancia con el artista. Una producción impecable de la mano de José Chabebe, Saymon Díaz y todo el equipo de SD Concerts.

El público cantó al mismo latido

Las canciones más importantes de su repertorio no se hicieron esperar, y fueron cantadas a todo pulmón por un público que estaba animado y estremecido.

Temas como “El alma al aire”, “Hoy llueve, hoy duele”, “Marciana”, fueron de las más coreadas, haciéndolas suyas los miles de personas que se dieron cita en el Estadio Quisqueya; también, entonó la canción “Deja que te bese” un dúo con el salsero Marc Anthony, quien lo interpretó junto al joven Chris Hierro.

“Que oportunidad más hermosa la de cantar en este país bendito”, así agradeció Sanz al público dominicano el apoyo que siempre ha recibido en cada una de sus etapas.

Al momento de cantar la canción “Marciana”, Alejandro Sanz culminó con uno de los versos de la canción de Juan Luis Guerra, “Burbujas de Amor”, estremeciendo a toda su fanaticada, “Quisiera ser un pez”.

Tres dominicanos compartían escenario

“Quiero dar las gracias (…) Además porque aquí en la banda tenemos a tres dominicanos: Chris Hierro (pianista), Helen de la Rosa (baterista) y Karina Pasian (coro)”, manifestó Sanz en una de sus intervenciones que la tomó para presentar a estos talentosos dominicanos que conforman parte de su banda.

“Looking for Paradise”, una de las canciones junto a Alicia Keys y “Mi persona favorita” en la que colabora con la artista cubana Camila Cabello, fueron interpretadas junto a la dominicana Karina Pasian, formando dueto con el artista, todos los presentes pudieron disfrutar de la calidad de la potente voz de esta joven.

Helen de la Rosa recibió aplausos por la audiencia que pudo presenciar la energía y fuerza de la baterista.

“Esa energía que tiene República Dominicana me gusta, te pillé”, dijo sorprendido Sanz al ver como la fanaticada no dejaba de corear, gritar y vociferar los éxitos de este artista que se ha hecho una leyenda.

Concluyó con un público insaciable

El concierto duró alrededor de dos horas y media, tocando en su última parte, “Viviendo de prisa”, “Lo ves”, “Y Si fuera ella” y “Ese último momento”. También, un pequeño homenaje al gran Sabina con la canción “Y morirme contigo si te matan”, el cual puso nostálgico a todo el público.

Otro momento fue cuando se sentó en el piano, de manera solitaria y entonó “Lo Ves”, poniendo a todo el presente en silencio y concentrado en cada una de las letras de esta bella composición.

Cerrando de la noche con “Corazón Partio” y un medley/popurrí de “Y Si fuera ella” y “Ese último momento”, retirándose del escenario con todo su equipo, complacido de entregar una noche única a su público dominicano.

Relacionado