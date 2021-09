 (VIDEO) Alejandrina Germán dice “no es pertinente” tocar tema de elección del presidente en reforma constitucional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alejandrina Germán, se refirió este jueves al tema de la eventual reforma constitucional que se pretende plantear en el país y consideró que “no es pertinente” tocar el tema de la elección del presidente de la República, sosteniendo que el país primero debe madurar para luego pensar en ello.

“No creo que proceda por ahora una modificación constitucional que tenga que ver con la elección del presidente de la República, hay que esperar que maduremos en esa dirección y pienso que no es pertinente que por ahora se discuta este tema”, expresó.

Germán emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, la exministra de Educación sostuvo que si el tema llegara a surgir en la mesa debe ser abordado con la participación de todos los sectores, ya que se aperturó un diálogo nacional para llegar a acuerdos sobre temas fundamentales, y las conversaciones deben darse “con libertad y democracia”.

Año escolar

Tras ser preguntada sobre si se han tomado todas las previsiones para que el próximo año escolar tenga buenos resultados, Germán sostuvo que en este caso era importante que el actual ministro de Educación le diera continuidad a lo asumido en el pacto educativo.

Asimismo, consideró que tras la situación que se generó por la pandemia del coronavirus, lo pertinente es que se realice una “evaluación exhaustiva” del pasado año escolar para identificar las principales deficiencias de los estudiantes, y así en el próximo ciclo los maestros puedan llenar esos vacíos que provocó la educación a distancia.

“Y esa falta de uso de los centros educativos, además de los que ya estaban deteriorados, por supuesto que produce un mayor deterioro, entonces el deber del Ministerio de Educación es evaluar cómo estaban los centros educativos antes de definir el programa del próximo año”, agregó.

También, la dirigente política indicó que debido a la pandemia el programa de formación de maestros por excelencia no pudo ser concretado, no se avanzó tanto como se pretendía en el llamado currículum por competencia en la escuela dominicana.

“La solución más importante para poder continuar con éxito es evaluar qué tenemos, qué fue lo que faltó, desarrollar estrategias para completar eso que faltó y poder seguir con éxito el próximo año escolar”, insistió.

Violencia de género

Ante la pregunta de si entiende que son adecuadas las acciones que ha tomado el Gobierno para enfrentar la violencia de género, la también exministra de la Mujer sostuvo que todo lo que tiene que ver con la agresión a las mujeres, los feminicidios y la lucha de las féminas por igualdad es un problema cultural que debe tratarse con el involucramiento de todos los sectores.

“En el discurso la mayoría estamos afrontando la violencia contra la mujer, pero en la práctica no hemos cambiado, porque es un cambio cultural y educativo que solo podemos lograr con el involucramiento de toda la sociedad dominicana, y es un problema de largo plazo”, añadió.

PLD

Al hablar de los legisladores que en el Congreso emiten votos no siguiendo la línea partidaria, Germán expresó que quien está militando en un partido y utiliza la organización como medio para llegar a un cargo en la administración pública, debe obedecer el mandato del partido.

“El PLD de ahora no es el de hace 40 años, hay muchos compañeros que se sienten con la libertad de hacer lo que ellos quieran, independientemente de lo que diga el partido, entonces lo que debemos de hacer es fortalecer la disciplina partidaria. Si tú no crees en los principios y valores que enarbola el PLD, no estás en el partido”, manifestó.

