(VIDEO) Alcaldía puertoplateña a Salud Pública: Gobierno es el responsable de peregrinación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La alcaldía del municipio de Puerto Plata afirmó este lunes que el verdadero responsable del acto de peregrinación realizado ayer en esa ciudad es el Gobierno y no el alcalde Roqelito García, como denunciara esta mañana el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

“Las principales responsables de esta situación son las autoridades del Gobierno, que han rehuido a cumplir su responsabilidad”, expresó mediante un audiovisual enviado a El Nuevo Diario el vocero de la alcaldía, Antonio Heredia.

Afirmó que el gobernador provincial, Iván Rivera, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía fueron los que autorizaron y protegieron en todo el trayecto al peregrino “y ahora alegan que no sabían que venía hacia Puerto Plata”.

El representante del ayuntamiento también cuestionó el hecho de que el peregrino pasó a solo doce metros de la Dirección Regional de Salud Pública de esa ciudad y no intervino en la acción.

“Dónde estaba el Ministerio de Salud de Puerto Plata, que no le dio la cara a esa situación, ¿dónde estaban los organismo de seguridad del Gobierno aquí?”, se preguntó Heredia, antes de agregar que ahora toda “la cuaba se la quieren tirar a la alcaldía”.

Durante su habitual rueda de prensa, el funcionario criticó radicalmente el acto der peregrinación realizado ayer en la denominada Novia del Atlántico, acusando al alcalde de ser su patrocinador directo.

“La falta que allí se cometió no es verdad que no es verdad que no tuvo patrocinadores, organizadores ni responsables”, dijo el galeno, dejando entrever en todo momento que el responsable es el actual alcalde de esa ciudad.

Agregó que toda la labor que allí se habían venido realizando con el fin de detener el coronavirus, “fueron tiradas por la borda de la manera más grosera e irrespetuosas con que puede actuar un funcionario o un conjunto de funcionarios públicos u políticos que allí se vieron actuar”.

Centenares de personas se aglomeraron este domingo en Puerto Plata para acompañar al peregrino Mildomio Adames, quien afirmó que ha tenido una revelación divina, según la cual debería depositar una cruz en el mar, para hacer que Dios acabe con la pandemia de COVID-19.

En la caravana participó un automóvil con propaganda electoral del nuevo alcalde de la ciudad, Roquelito García, y fue escoltada por vehículos de la Policía Nacional y del servicio de emergencias 911.

