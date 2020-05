(VIDEO) Alcaldía inicia investigación sobre quema de pajas de arroz en La Vega

View this post on Instagram

El alcalde de La Vega Kelvin Cruz sostuvo en un video enviado a esta redacción este viernes, que iniciará una investigación a los fines de identificar a los propietarios de parcelas que queman pajas de arroz en esa zona, a pesar de la advertencia realizada por el Ministerio de Medio Ambiente de que serían sancionados y sometidos a la justicia a los responsables de dicha práctica. Al trasladarse a uno de los lugares donde se generó una humareda por esta práctica, Cruz sostuvo que los “veganos estamos siendo víctima de un crimen de ambiente y contra la salud”. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD @ambienterd #Elnuevodiariord