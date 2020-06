(VIDEO) Alcaldía DN inaugura “Bici-oficina” en la Zona Colonial

View this post on Instagram

La alcaldesa del Distrito Nacional (@alcaldiadn), Carolina Mejía (@carolinamejiagomez), en un esfuerzo conjunto a Insti­tuto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (@intrant_rd ), promueve el uso de bicicletas en la ciudad, habilitando nuevas rutas para los aficionados de este tipo de transporte. #Elnuevodiariord