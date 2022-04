(VIDEO) Alcaldía del Distrito Nacional realizará desfile del carnaval el primero de Mayo 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional realizará el tradicional desfile de carnaval 2022 el domingo primero de mayo en el Malecón de Santo Domingo.

El carnaval, que es organizado por el Ayuntamiento de la capital en coordinación con la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (Ucadi), contará con la participación de más de 80 comparsas y personajes individuales quienes mostrarán las diversas expresiones culturales de los barrios y sectores desde las 3:00 pm en la avenida George Washington, informó este martes un comunicado.

Como parte de su compromiso con la fomentación del arte, la cultura y la sana recreación, el ayuntamiento decidió apoyar el carnaval, el cual había sido pospuesto por la pandemia causada por la covid-19.

Este anuncio fue ofrecido en una rueda de prensa realizada en el Monumento a Fray Antonio de Montesinos encabezada por el vicealcalde y presidente de la Comisión del Carnaval 2022, Stalin Alcántara; la encargada de asuntos de culturales de la Alcaldía, Lucilita Matos; el presidente de Ucadi, William García; el sociólogo Dagoberto Tejeda y los periodistas Luis José Chávez y Ramón Colombo, entre otros.

Durante la actividad, Stalin Alcántara estableció que el apoyo a la industria cultural es un compromiso de la alcaldía y de la alcaldesa Carolina Mejía, al tiempo que agradeció al presidente Luis Abinader por reconocer el carnaval como patrimonio cultural y dijo que este año se retoma la tradición que nos llena de orgullo y alegría, y que además, permite respaldar a los pequeños y medianos empresarios de la industria cultural que con tanto esfuerzo cada año preparan los disfraces, comparsas y un hermoso espectáculo.

Mientras que, el presidente de Ucadi, William García, destacó el apoyo recibido por la alcaldesa Carolina Mejía, y todas las autoridades del cabildo.

En tanto que, el sociólogo y folclorista Dagoberto Tejeda, habló sobre los orígenes del carnaval dominicano y resaltó que el personaje principal en esta celebración será “Calife”.

En esta ocasión, el desfile estará dedicado a Marcos Antonio Keppis quien fuera jefe de comparsas de los Alí-Babá, creador de numerosas comparsas, co-organizador de diversos carnavales y rey del carnaval en el año 2015.

Además, ha representado al país en los carnavales de Guadalupe, Aruba, Curazao, Cuba, San Martín, Haití y Francia.

Las comparsas desfilarán, bailarán y cantarán a ritmo de la música de carnaval, en el tramo comprendido desde el obelisco hembra al obelisco macho.

Los reyes del Carnaval 2022 son Mercedes Maritza Molina y Marino Pérez.

Para la evaluación de las comparsas, el jurado está compuesto por César Mella Mejía, Juan Francisco Vásquez y Carlos Andujar Persinal, Geo Replay, Rolando Pérez Uribe, Miriam Bello y Avelino Stanley.

También: Amarilis Mota, Julio Castillo Mejía, Pedro Julio Quesada, Aristoteles Ponserrate, Mariano Hernández, José Cuello, Odalis Rosado, Margarita Lorenzo, Jochy Dominguez, Aquiles Castro, Ramón Correa, Jore Guigni y Julio Moreno Encarnación, quienes tomarán en cuenta la creatividad, colorido, originalidad, musicalidad e identidad de los participantes.

El desfile además, tendrá vistosas comparsas divididas en nueve categorías: Diablos tradicionales, Diablos de Fantasía, Alí-Babá, Fantasía, Histórica, Creatividad Popular, Tradicional, Personaje Individual Tradicional y Personaje Individual de Fantasía.

En cuanto a la premiación, serán otorgados RD$1,500,000 divididos en las diversas categorías de las comparsas y personajes individuales participantes.

Concurso de fotografía

El premio de Fotografía Sergio de Jesús Rosario, “Pipí” 2022, es el concurso organizado en honor al más grande y carismático Robalagallina que ha existido en el carnaval del Distrito Nacional.

Con este concurso, se busca estimular a los artistas visuales del lente para captar creativa y artísticamente momentos y expresiones culturales del carnaval, esencia y símbolo de la identidad nacional.

En el mismo se contemplan dos categorías para las premiaciones: personajes individuales tradicionales o de fantasía y comparsas, tradicionales o de fantasía.

Se concederán premios para los ganadores del primer, segundo y tercer lugar en cada categoría de RD$100 mil, RD$75 mil y RD$50 mil pesos.

En este concurso podrán participar fotógrafos dominicanos y extranjeros residentes en el país y las fotografías deberán ser depositadas de manera impresa a color en papel fotográfico, en tamaño para la imagen no menor de 18 x 20 pulgadas y no mayor de 20 x 30 pulgadas (horizontal o vertical), montada en un soporte rígido (Sintra o foam) y digital en una USB o CD en formato JPG desde el Lunes 09 al viernes 13 de Mayo desde las 10:00 am hasta la 3:00 pm en el Despacho del Vicealcalde (4to piso) del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

También pueden visitar las redes sociales @alcaldiadn para conocer más sobre las bases de este concurso.

