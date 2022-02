(VIDEO) Alcaldía del Distrito Nacional y Grupo Mallén remozarán parque La Arboleda 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Grupo Mallén dieron el jueves el primer picazo para el remozamiento del Parque La Arboleda, luego de que un grupo de niños del sector enviaran una carta solicitando a la titular del cabildo mejorar este espacio.

Motivados por su deseo de tener un parque renovado, los niños usaron su creatividad para dibujar y describir las cualidades que querían en dicho espacio, como más bancos, mesas para picnic, áreas verdes, estación de higienización y de reciclaje, más zafacones, especialmente ayudar para crear conciencia sobre el manejo de los desechos en el área.

De acuerdo a un comunicado, estos trabajos se están llevando a cabo también con la colaboración de la Junta de Vecinos del Naco.

El documento dirigido a Carolina Mejía también reseñaba que como parte de su proceso de aprendizaje escolar estudiaban temas relacionados con: cómo ser mejores ciudadanos y cómo contribuir con la transformación necesaria para la ciudad.

“Actualmente estamos aprendiendo sobre lo que requiere ser un buen ciudadano. Estamos muy orgullosos del trabajo que usted y su equipo han estado haciendo para hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. La visión de nuestra escuela es contribuir y transformar nuestra comunidad y es nuestro deseo compartir con ustedes nuestras inquietudes”, dice la misiva.

Así nace el proyecto de remozamiento del Parque La Arboleda del ADN en colaboración con Grupo Mallén, el cual tiene como objetivo fundamental mejorar la infraestructura, habilitando lugares de esparcimiento y recreación para la población del sector, utilizando un diseño actual e innovador.

El programa propuesto pretende proporcionar espacios integrales al contar con área de juegos infantiles, mini cancha de fútbol y un parque canino.

Asimismo, se hará el rescate de la iluminación actual, trabajos de paisajismo e integración de mobiliario urbano.

“Yo quiero que me sigan escribiendo de todo los que ustedes vean en la ciudad y que cuando ustedes vean una persona tirar basura en el piso, ustedes le digan: no, yo cuido mi ciudad y tirar basura en el piso no está bien ”, manifestó la alcaldesa Mejía a los niños que estuvieron en el acto del primer picazo.

Mientras que, José Mallén, del Grupo Mallén, destacó la importancia de la cooperación entre el gobierno municipal y el sector privado para crear alianzas que resulten en proyectos de bienestar para toda la ciudadanía.

“Con la colaboración de cada uno vamos a tener una ciudad mucho más amigable y un poquito más saludable de lo que tenemos hasta ahora. Trabajando juntos, el sector oficial y el sector privado podemos hacer muchas cosas. Individualmente es muy difícil, creo que juntos seremos muy grandes”, sostuvo.

El acto contó con la participación de decenas de niños y niñas y moradores del sector, la directiva y miembros de la Junta de Vecinos de Naco, regidores y colaboradores del cabildo.

