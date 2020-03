(VIDEO) Alcaldía de Cotuí entrega insumos de seguridad a personal médico del CMD

View this post on Instagram

La alcaldesa del municipio de Cotuí, Teresa Ynoa, entregó este domingo, junto a otras autoridades de la localidad, insumos de seguridad al personal del Colegio Médico Dominicano (CMD) para evitar que se siga propagando el contagio del COVID-19 en el territorio dominicano. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD