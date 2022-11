(VIDEO) Alcaldesa Carolina Mejía inaugura parque Don Bosco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguró este sábado el parque Don Bosco.

Al hablar en el acto, Mejía dijo que “no se trata solammente de una recuperación de un espacio y de una construcción de un parquecito para los comunitarios, se trata de una visión de cómo, desde los lugares, desde los territorios, desde donde vivimos, podemos empezar a cambiar una cultura que como país muchas veces los dominicanos tenemos”.

“Para poder lograr transformar este país, necesitamos que todos decidamos hacerlo, no pueden hacerlo las autoridades solamente, no es cierto, los servidores públicos podemos lograr cosas en la medida en que nuestras exhortaciones consigamos que los ciudadanos decidan dar un paso al frente y de las manos trabajar juntos, no se hace de otra manera”, agregó.

Destacó que “desde esa visión de transformación, estos espacios son retadores, nosotros venimos aquí a cuidar de este lugar, a velar por él, a ver que las cosas marchen bien, que la convivencia que aquí se de sea pacífica, sea de respeto”.

Asimismo, sostuvo que siempre piensa en los niños, adultos mayores y en la juventud, siendo estos quienes la motiva a recuperar y crear espacios de recreación.

