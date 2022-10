(VIDEO) Alcalde denuncia irregularidades en procedimientos del censo poblacional en Jánico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Hilario Fernández, alcalde del municipio de Jánico en Santiago, denunció este lunes que las autoridades organizadoras del censo en su demarcación, se encuentran efectuando supuestas irregularidades, las cuales calificó como “insanas”.

Fernández explicó que por decreto presidencial quienes encabezan en cada municipio el proceso de censo son los ediles, y que debido a esto, se toman una serie de medidas que más adelante son implementadas, pero que en esta ocasión presuntamente no ha sido así.

Continuó expresando que fueron depositadas las hojas de vida de tres posibles candidatos, de los cuales ninguno resultó elegido, y que se nombró un individuo que no correspondía al perfil de los anteriores.

“Nosotros entendemos que se estar tomando este tipo de actitud insana, incorrecta, de usted estar pidiéndole currículum al alcalde para una persona que debe manejarse con el alcalde, no por el antojo sino por decreto, entonces de no solucionarse ese impase, de no nombrarse una de las personas de las cuales habían enviado sus currículum o si expresan un argumento por lo que no se nombraron. No podemos permitir que nos vengan a imponer una persona que no tenemos ningún desafecto, pero el detalle no es ese, es un detalle institucional”, sostuvo.

El alcalde solicitó la intervención inmediata e indicó que de no coordinarse cuidadosamente los detalles con su persona se apartara del proceso, pese a que el municipio urge de las informaciones del mismo.

“Entendemos que no resolverse ese impase y ponerse de acuerdo en coordinar cuidadosamente con nosotros, entonces nosotros decidiremos apartarnos totalmente del censo, lo cual lamentamos mucho porque es una actividad que urge mucho al municipio, necesitamos saber las condiciones de nuestros munícipes, la cantidad de habitantes y una serie de datos que están ligadas a la alcaldía”, señaló.

