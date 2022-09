(VIDEO) Alcalde de Sabana Iglesia pide perdón por luchar para que Abinader perdiera en 2016

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El municipio de Sabana Iglesias, Rodolfo Antonio Reyes, pidió este viernes perdón a Dios y al mundo por haber trabajado para que el presidente Luis Abinader perdiera la contienda electoral del año 2016.

La súplica del edil surge luego de que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, dejara iniciados los trabajos para la construcción del acueducto de Sabana Iglesia, una obra que prometió el gobernante en la campaña del 2016, pero que al no tener éxito electoral no pudo cumplir con la promesa, razón por la cual Reyes siente culpabilidad.

“Quien humildemente les dirige la palabra, pudiera considerarse culpable. Porque yo trabajé para que Luis Rodolfo Abinader Corona, mi tocayo, no hiciera este acueducto. Yo luché para que él perdiera. Pero Oh! gran error cometido por quien hoy les dirige la palabra, hoy me arrepiento y pido perdón por haber luchado para que el mejor presidente perdiera, por el presidente más honesto que tiene la República Dominicana”, argumentó.

En ese sentido, el alcalde de Sabana Iglesia concluyó sus palabras agradeciendo el gesto del mandatario, de ordenar la construcción de la obra que ha sido reclamada por años en la comunidad.

Dijo que es hora de entender que los mejores hombres y las mejores mujeres del país, deben apostar para que su Gobierno tenga éxitos, ya que solo un dominicano de malas intenciones puede apostar al fracaso de la actual gestión gubernamental.

Sus palabras se produjeron, luego de que el Gobierno dejará iniciados los trabajos para el acueducto de los municipios de Sabana Iglesias y Baitoa,

La primera etapa del proyecto, cuya inversión supera los 400 millones de pesos, beneficiará a más de 25,962 habitantes. La segunda fase está pautada para el primer cuatrimestre del próximo año y se estima un presupuesto de otros 400 millones de pesos.

