VIDEO: Alcalde de Puerto Plata rechaza accionar de jóvenes hacen alardes del “nuevo poder”

Circula video en las redes sociales donde se observa a dos hombres, que dicen ser parte del equipo del posesionado alcalde de Puerto Plata, Roquelito García, hacer alarde del poder que le da esta posición. “Tamo aquí compa ya, estrenando la jeepeta que le quitamos a Walter, mire como tamo vea”, dice uno de los hombres, mientras el otro corea “esto es poder”, dice uno de los protagonistas del audiovisual. #elnuevodiariord