(VIDEO) Alcalde de México se casa con cocodrilo por prosperidad

View this post on Instagram

🇲🇽🐊👰🤷🏼‍♂️ El alcalde del pueblo mexicano de San Pedro Huamelula se casó con un cocodrilo hembra el 30 de junio para traer prosperidad al pueblo. Ambos dieron el sí quiero siguiendo un ritual precolombino, que asegura a la localidad futuras buenas cosechas. . . . #video #videogram #videodeldia #cuteanimals #animals #cocodrilo #alcalde #Mexico #SanPedro #Huamelula #matrimonio #wedding #boda #caiman #cultura