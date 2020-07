(VIDEO ) Alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, da positivo al coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, reveló este sábado mediante un video colgado en su cuenta de Twitter que ha dado positivo al coronavirus (COVID-19).

“Quiero hacer de público conocimiento que he recibido los resultados de la prueba PCR de coronavirus donde he salido positivo, hasta ahora no presentamos ningún síntoma y estaremos en nuestra casa llevando el tratamiento”, expresó el titular de la alcaldía de La Vega.

El dirigente perremeísta hizo llamado a toda la población a que mantengan el distanciamiento físico y usen sus mascarillas de protección.

“Hoy me ha tocado a mi pero mañana puede ser a cualquiera de ustedes”, afirmó cruz.

