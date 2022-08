(VIDEO) Alcalde de Higüey ofrece disculpas públicas; dice tergiversaron audio con fines políticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc (Cholitín), se disculpó este martes públicamente tras ser atacado por un audio que circula en las redes en el que recomendó tener cuidado con el jefe de seguridad del ayuntamiento en esa demarcación.

Mediante un audiovisual, el edil aseguró que los videos fueron tergiversados en su contra con fines políticos.

“Nosotros hemos tenido la costumbre -criticada por muchos, pero aplaudidas por muchos otros- que somos personas asequible. Hablamos con todo el mundo. Tenemos una forma natural de hablar con cualquiera. A todo el que nos pregunta les respondemos”, aclaró Cholitín.

“Somos seres humanos, atacamos damos cuerdas, hacemos de todo relajamos, compartimos normal”, añadió el alcalde.

“Lamentablemente, una conversación que tenía un aspecto de “consejo” pero también un aspecto de atacar, porque es un compañero, amigo, pero de partido contrario”

Cholitín apuntó que no es partidario de la violencia y que sus palabras no fueron amenazantes sino una conversación a modo de chanza que se produjo en un chat privado.

El alcalde afirmó que” Nunca ha estado en el ánimo nuestro amenazar, porque no fue amenazante, el tono no fue amenazante”.

Asimismo, apuntó que, por lo general, él los domingos se presta a estos relajos, en la que mezclan temas serios y de relajos relacionados al entrono laboral.

El edil se refiere a la amenaza que hizo al periodista Wilkin Paniagua de que su jefe de seguridad es un matón.

Insistió en que el periodista Wilkin Paniagua es más político que periodista. Dijo que un político de la oposición.

“Por eso le decía al amigo, que es político, más que periodista, es más político de partido contrario incluso al nuestro. Y le decía suelta eso, no ataque a esa gente que ni siquiera pueden defenderse”, indica Duluc en un vídeo enviado a los medios de comunicación.

Añadió que “Tendremos que ser correctivos en nuestra forma de ser, hablar menos, interactuar menos, y entender que las cosas que uno dice tienen una repercusión más importante de lo que uno puede pensar”.

“Nunca pensé que algo interno de nuestros amigos de Higüey, pudiera estar hoy en la prensa nacional, como que está ocurriendo algo en Higüey, como que hay amenaza contra alguien”, manifestó.

Lamentó que ese tipo de cosas ocurran, que no hay ética dentro de los mismos amigos que estamos en chat internos y que esas cosas se filtren.

“Asumimos nuestra culpa de hablar cosas que no deberíamos hablar nunca, de decir cosas que no debimos decir, de interactuar con personas que no debemos interactuar. “Trataremos de que eso no ocurra”, agregó.

