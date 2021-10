(VIDEO) Alcalde de Fantino pide al presidente Abinader ir en auxilio de ese municipio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Fantino, en Sánchez Ramírez, Gaby Padilla, apeló este lunes a los buenas intenciones que tendría el presidente Luis Abinader con el país para que “ponga la vista” sobre ese municipio, al tiempo en que pidió a toda la clase política dejar las diferencias partidarias y empoderarse de las problemáticas del pueblo para lograr cambios significativos.

“Hay una diferencia, no se logra una cohesión política para tener un desarrollo en el municipio o quizás en la provincia, hasta los mismos que están en el partido de Gobierno no logran sentarse en una mesa de trabajo, si no lo logran entre ellos mismos qué será conmigo que no soy del partido oficialista”, manifestó.

Padilla emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 13:52).

En tal sentido, manifestó que el presidente Luis Abinarde, el cual consideró tiene los mejores deseos para los ciudadanos del país, podrá la vista sobre el municipio en algún momento para ayudar a que el pueblo se desarrolle.

Asimismo, sostuvo que si el sector político de la provincia no ha dado un paso importante para que lleguen buenas soluciones a los problemas del pueblo, los ciudadanos deben también empoderarse de la situación y buscar solución a sus problemáticas.

“En Fantino es importante que la clase política se empodere de las problemáticas, y no hablo sacándome del escenario, estamos desde el inicio de la gestión luchando por el tema del asfalto y el sistema cloacal de Fantino que colapso, entonces nosotros necesitamos senntarnos a trabajar políticas de desarrollo para nuestra provincia”, insistió.

También, señaló que desde antes de asumir su cargo como alcalde lo que más demandaban la gente de Fantino es el asfalto de los barrios adyacentes, cuyo sectores no tiene agua y ni caminos en esa condición, porque según indicó, se han desarrollado sin planificación.

Precisó que con los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez hicieron un proyectos de arreglo de camino en los barrios, en base a un acuerdo que realizaron el pasado mes de enero con el Gobierno central, en donde las Alcaldías acondicionaban los caminos y Obras Públicas iría a asfaltar, sin embargo, indicó que estos últimos no han cumplido.

“De eso hace ya hace unos cuatro meses, pero no fueron a asfaltar y lamentablemente ya con las lluvias eso se han ido deteriorando, con casi cuatro millones que nosotros invertimos en eso”, manifestó.

Relacionado