(VIDEO) Alcalde de Dajabón: Tráfico de ilegales haitianos se ha controlado, pero no va a desaparecer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de la provincia Dajabón, Santiago Riverón, dijo ayer miércoles que la actividad del tráfico ilegal de haitianos hacia territorio dominicano hasta el momento “se ha controlado bastante”, al tiempo de indicar que el mismo debe ser atendido con inmediatez por las autoridades de la Dirección General de Migración

“Se ha controlado bastante, ahora, eso no va a desaparecer, los haitianos van a buscar la forma de cruzar como quiera que sea”, subrayó.

Añadió, que en la actualidad se están mudando familias haitianas en la provincia, algo que asegura no se veía tiempo atrás, asegurando que hay barrios donde existen muchos haitianos viviendo de forma ilegal.

Riverón emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 36:30).

“Ya no es un tema del Ejército, no puede entrar una patrulla del Ejército o del Cesfront a sacar unos haitianos que estén en una residencia, la responsabilidad tiene que ser de Migración, que son quienes tienen que ver con ese tema, no sé que va a pasar”, indicó.

Igualmente, sostuvo que deben tomarse medidas con aquellos que alquilan viviendas o locales comerciales a personas indocumentadas sin importar que estas sean haitianas, chinos o venezolanos.

“Ellos llegan allá y les alquilan las habitaciones y las casas sin ningún problema, sin ningún tipo de control, por eso estamos hablando que debe haber un control”, manifestó el titular del cabildo de Dajabón.

En ese orden, resaltó que existen dos tipos de visitantes haitianos que visitan la provincia, en los que destaca las mujeres que vienen y hacen labores domesticas en casas, que están legales, y los que cruzan al territorio dominicano en las mañanas y luego retornan a su país en horas de la tarde.

Propuesta figura ciudadano fronterizo

Santiago Riverón indicó que en la provincia de Dajabón se está luchando para que sea implementada la figura del “ciudadano fronterizo, que consiste en dotar de una identificación a los haitianos para que tengan un límite de tránsito en la ciudad.

“No es para todo el mundo, eso es para los dos pueblos, podríamos ir a Juana Méndez, eso está establecido en una ley pero no se ha puesto en funcionamiento porque no ha habido ese interés”, dijo.

Igualmente, dijo que hacen la propuesta para todos aquellos ciudadanos que cruzan a Dajabón y luego se retornan a su país cada día.

Robo de vehículos

Riverón indicó que es cierto que existe una banda de malhechores dominico-haitiana que se dedican al robo de vehículos, aconsejando a las personas que si son víctimas de robo estas no pongan denuncias sino que “si te roban el motor corre directamente para la frontera”.

“Son bandas dominico-haitianas, y así es que pasa eso, no solo son vehículos, estamos hablando también de reses. Allá hay ganaderos que le han mudado ganados completos para Haití, luego hay que pagarlas allá para poder retornarlas al dueño en nuestro país”, aseguró Riverón.

Asimismo, dijo que pese a las situaciones que se dan en otras zonas de la frontera, en Dajabón la convivencia entre dominicanos y haitianos es buena lo cual refiere es bueno decirlo.