(VIDEO) Alcalde de Dajabón aclara audio donde lo acusan de ladrón “es viejo” y lo utilizan para enlodar su nombre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, aclaró este jueves que la grabación que circula en las redes sociales, donde la regidora y presidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en dicha demarcación, Ana Margarita López (Témpora), lo acusó de “ladrón”, es un audio viejo y se filtró para enlodar su nombre.

“Si escuchas el video, dice ‘el lunes voy para la prensa’, ahí está el primer indicio de que es una grabación vieja, fue una discusión que esa señora regidora tuvo con nosotros por unas cancelaciones que hicimos en el Ayuntamiento a personas que eran de su corriente”, aseguró.

Riverón emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Daurin Muñoz, en el programa Cebolla News, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 23:20).

Explicó que la grabación corresponde a una llamada que López le hizo en el 2020 y que se ha filtrado a las redes porque el presidente del Consejo de Regidores de Dajabón, Víctor Hugo Carrasco, quiere supuestamente desacreditar su gestión.

“¿Qué es lo que pasa? que el señor Víctor Carrasco se ha empecinado ahora en quedarse como presidente de la Sala Capitular y está usando todas las artimañas para desacreditar nuestra gestión”, declaró.

Expresó que Carrasco, para lograr su objetivo, se ha juntado con el presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Olgo Fernández, quien le pidió atacar a Riverón como condición para brindarle su apoyo.

En ese sentido, Riverón informó que el día de hoy jueves 25 ofrecerá una rueda de prensa para solicitar una auditoría al Ayuntamiento de Dajabón y su gestión, porque asegura Carrasco lo “tiene en zozobra”.

“Vamos a pedir que la Cámara de Cuentas intervenga el Ayuntamiento de Dajabón, porque solamente así, prácticamente, nosotros vamos a limpiar el nombre que ha sido enlodado por todo este asunto”, manifestó.

Según dijo, también se ha querido enlodar el nombre de compañeros cercanos a él, pero resaltó que no va a permitir que se atente contra la moral de ellos y la suya.

“Cuando tiran algo en las redes tú ves gente opinando sin conocer a uno. Yo soy un hombre que me he dado por entero al pueblo de Dajabón y no voy a pasar como un síndico más”, agregó.