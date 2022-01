(VIDEO) Alcalde de Bayaguana dice presupuesto para alcaldías permitirá a LMD manejarse con más equidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del municipio Bayaguana, en Monte Plata, Manuel Pantalio, valoró este jueves como algo muy positivo que el presidente Luis Abinader haya destinado un presupuesto de 4 mil millones de pesos para los gobiernos municipales porque esto contribuirá a que la Liga Municipal Dominicana (LMD) se maneje de manera más equitativa.

“Esto va a romper con la inercia, no es lo mismo ser un alcalde de oposición que tú ir a tocar a un ministro. Por ejemplo, nosotros tenemos un sinnúmero de proyectos que como Alcaldía no tenemos la capacidad financiera para llevarlos y hemos tocado puertas que a veces a los nudillos se hinchan”, añadió.

Pantalio fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Expuso que si el dinero se distribuye de forma equitativa cada Alcaldía recibiría 25 millones de pesos, sin embargo, reconoció que no pueden esperar el mismo presupuesto que deberían recibir ciudades como Santiago o Santo Domingo, e indicó que están esperando la decisión oficial de la Liga como rectora de los fondos.

Detalló que una parte del dinero que reciban lo destinarán a la construcción de aceras y contenes, y otra la invertirán en un matadero regional, tomando en cuenta la ventaja que tiene el municipio en cuanto a localización.

“Con la terminación de la carretera Hato Mayor-El Puerto-Bayaguana vamos a ser el centro estratégico para el comercio. Nosotros aplaudimos esa decisión del presidente porque sabemos que va a llegar a todos de manera equitativa, que normalmente es lo que uno quiere como alcalde”, expresó.

El alcalde expuso que según el presupuesto del 2022, lo que le toca a su municipio en cuanto a obras prioritarias es cerca de un 4 % de lo solicitado, aunque dijo reconocer que se utiliza el método correcto para determinar cuáles proyectos se realizarán.

“Evidentemente tú no le puedes hacer una inversión a un municipio pequeño como se lo harías a un grande, pero deben ser más equitativos porque cuando analizamos el tema de las obras que le tocan a Bayaguana son muy pocas a las que nosotros consensuamos como municipio para que el Gobierno nos incluyera”, apuntó.

El municipalista destacó que Bayaguana actúa como un verdadero gobierno local, y como municipio agropecuario que son crearon un departamento en esa materia y ya dejaron funcionando un vivero municipal a fin de llenar las casas de huertos familiares.

“Antes de ayer dimos como 20 mil plantas de apio que las personas están buscando, pero nosotros te adquirimos una maquinaria y ya en los últimos cinco meses le hemos preparado a los productores más de 2,000 tareas de tierra”, indicó.

Precisó que un alcalde es el director de las políticas de un municipio por lo que han hecho una planificación como un gobierno local para no estar ajenos a ninguna rama, y en ese sentido, mencionó que van a lanzar un centro de apoyo contra la violencia de género e intrafamiliar.

“Yo como alcalde no puedo estar ajeno a que me violen uno o dos niños mensuales, en las estadísticas de la Procuraduría General de la República no se refleja porque se maneja en general, pero yo como alcalde sé las situaciones que se dan en mi municipio”, agregó.

