(VIDEO) Alburquerque titula de “avestruz” política de Gobierno; aboga por segunda ola de transformación para RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, expuso que la actual gestión de gobierno está empleando la “política del avestruz”, al asumir que escondiendo la cabeza y no admitiendo que la República Dominicana está en crisis, “va a resolver todo lo que está pasando”.

El miembro de la Fuerza del Pueblo (FP) aseguró que el país se encuentra sumergido en una estanflación; que aflora la necesidad de que un líder como Leonel Fernández, administre y pueda resolver cada una de las problemáticas existentes en el territorio nacional.

Al ser entrevistado por Aneudy Ramírez y Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, manifestó que la República Dominicana necesita una segunda ola de transformación; por eso, aseguró que los equipos técnicos de su partido están trabajando para que Fernández pueda presentarle al país que su legado viene acompañado de grandes planes para la nación.

“El presidente Fernández tiene un legado que mostrar y exhibir. El presidente Fernández tiene necesariamente que decirle al pueblo: yo quiero volver de nuevo a ser presidente, porque aquí hay que hacer, tales modificaciones. Nosotros necesitamos una segunda ola de transformación, este país cambió bajo los gobiernos de Leonel Fernández, este país se modernizó, la pobreza se redujo, se amplió la clase media, no hay duda de que el crecimiento económico fue espectacular”, sostuvo.

En ese sentido, precisó que “el presidente exagera todo” al decir que República Dominicana es el primer país del mundo en hacer una recuperación plena del empleo, argumentando que al leer las cifras, las personas pueden notar que ha habido una recuperación, pero gracias al sector informal de la economía.

“Ha habido una recuperación del sector informal, pero ese sector es precario, sin protección social, no hay seguridad social para esos trabajadores. Hay que decir la verdad y trabajar para recuperar un empleo que sea con protección social”, indicó

Aumentos salariales

En cuanto a los aumentos salariales que se realizaron algunos funcionarios en la actual gestión de gobierno, el veterano abogado consideró que un ente como la Superintendencia de Bancos debe ofrecer salarios mayores a los que está regulando, porque si no se corre el peligro de que sus miembros puedan ser comprados.

Sin embargo, aseguró que estos han sido aumentos imprudentes, “porque en un momento de crisis como el que se está viviendo, usted debe tener por lo menos sentido común y pensar que con el hambre que se está pasando, y con la gente diciendo que esto aquí no lo aguanta nadie, yo no me puedo aumentar el sueldo”.

Ley de Extinción de Dominio

Respecto a la Ley de Extinción de Dominio, Alburquerque pronunció que aunque fueron eliminados muchos aspectos inconstitucionales, todavía se puede seguir trabajando para mejorar la orgánica iniciativa, que fue promulgada por el primer mandatario el pasado mes de julio.

El exfuncionario se manifestó en contra de una modificación a la Constitución para establecer un Ministerio Público independiente, tras entender que si el debate es que el procurador responderá a los intereses de quien lo designe, esto se podría resolver haciendo una restructuración a la ley, articulando que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sea dirigido por un procurador de carrera.

