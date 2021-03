(VIDEO) Alberto Vargas: Hay temas más pertinentes que debatir en RD que despenalización del aborto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El locutor y comunicador, Alberto Vargas, consideró ayer jueves que la despenalización del aborto y sus tres causales no es un tema que debería estar debatiéndose en estos momentos en la República Dominicana porque hay asuntos que tienen un mayor nivel de relevancia para la situación que enfrenta el país en la actualidad.

“En octubre se va a anunciar la reforma fiscal y viene con impuestos prácticamente a todo, eso es lo que tiene que preocupar a la gente, aquí las tres causales solamente le importa a cuatro vagas que nunca se van a casar, ni van a parir”, expresó.

Vargas emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 25:23).

En ese sentido, indicó que no es momento para debatir el tema de las causales cuando el país está pasando por una crisis económica, y dijo que es algo a lo que se le debería estar prestando más atención en territorio nacional.

“Aquí hay un tema económico y de endeudamiento que eso sí nos va a afectar verdaderamente, a mí no me afectan las tres causales, que las aprueben o que no lo hagan porque yo no paro”, señaló.

Además, consideró que en el país se vive una especie de doble moral porque a pesar de que el aborto no es algo legal, dijo que no ha visto que sean perseguidos los casos de prácticas ilegales o los comercios que venden los medicamentos con los que las mujeres pueden practicarse un aborto.

“Aquí en dominicana cuántos son los médicos que están presos, dónde están las mujeres que han sido sometidas a la justicia por practicarse abortos. Aquí el aborto es una industria en algunos barrios, esos lugares están llenos de clínicas donde se practican abortos, ahora mismo tiene que estar abortando alguien”, aseguró.

Aclaro que no está dejando expuesta su postura en cuanto a la despenalización del aborto e indicó que el tema es algo muy complejo, pero también, consideró que el asunto en el país se “se ha trivializado y lo han convertido en un espectáculo”.

“Entonces tú agarras y sacas el razonamiento del debate y lo vuelves puramente emociones y todo el que entra al debate y no esté con la noble causa de no matar niños, de no sacar barrigas por la razón que sea, pues es un maldito”, resaltó.

En ese orden, invitó a la ciudadanía a ser más crítica en cuanto los temas que se debaten y son de interés nacional, para que puedan diferenciar cuáles son los temas que les afectan verdaderamente.