(VIDEO) Alberto Tavárez pide al gobierno auxiliar afectados por caso Mantequilla; “es una calamidad social” 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y aspirante a senador de la Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia Monte Plata, Alberto Tavárez, pidió este jueves al Gobierno central auxiliar a las personas que se han visto afectadas por el tan sonoro caso “Mantequilla” porque el suceso es toda una “calamidad social” en el pueblo de Sabana Grande de Boyá.

Manifestó que el señor Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, ha dicho que adeuda más de 150 millones de pesos a aproximadamente 600 personas, en su mayoría del municipio monteplateño, por lo que la magnitud del problema requiere el auxilio de las autoridades.

“Al constituirse este problema en una calamidad social, puede degenerar hasta en una tragedia social. Fijémonos que ya hay dos personas fallecidas, la madrastra del señor Wilkin García y uno de sus principales colaboradores en un accidente de tránsito que, según él mismo ha dicho, fue provocado por una persecución de acreedores de la empresa 3.14 Inversiones World Wide SRL”, expresó.

Tavárez, también periodista, emitió sus consideraciones en el programa ”Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Consideró que es evidente que Mantequilla y su empresa no tienen solvencia económica, por lo menos en este momento, para poder atender sus deudas, y la situación ha llegado a tal punto que la gente de Sabana Grande de Boyá dicen que no tendrán Navidad si no reciben su dinero.

También señaló que la mayoría de personas que se han visto afectadas pertenecen a uno de los pueblos más pobres del país, e insistió en que el Gobierno debe ir en su auxilio porque fue “permisivo y se hizo de la vista gorda” ante un esquema de negocio que no puede calificarse como inversión.

“El Gobierno debe beneficiar a las familias porque evidentemente se ha beneficiado de la distracción que ha ocasionado este hecho en la opinión pública y muchos hechos relevantes que han podido afectar la imagen del Gobierno en cierto modo, en cierto modo han sido opacados por esta efervescencia que ha generado la noticia de todo lo que se relaciona con el señor Wilkin García”, agregó.

