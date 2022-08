(VIDEO) Alberto Tavárez considera un perremeísta debe presidir el Senado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Alberto Tavárez manifestó la mañana de este lunes estar totalmente de acuerdo con que un perremeísta ocupe la posición de presidente del Senado de la República en la nueva legislatura que inicia a partir del 16 de agosto.

“Eduardo Estrella es un aliado que tiene un solo voto en el Senado e independientemente de que lo haya hecho bien, mal o regular, ya tiene dos periodos ahí, entonces ellos dice que tienen derecho a que un perremeísta también pueda participar en esa posición de presidente del Senado y yo estoy totalmente de acuerdo”, manifestó el abogado.

En tal sentido, dijo que la situación de malestar que habría en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en cuanto a los presuntos consensos forzados que se están dando en el proceso de elección de autoridades internas ya se estaría reflejando también en la Cámara Alta.

Tavárez emitió sus consideraciones junto a los comunicadores Yineuri Díaz y Daniel Guillén, en el programa Alternativa, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Insistió, además, en que ya con Estrella se ha cumplido y “con excedentes” porque ganó la senaduría de Santiago con los votos de los perremeístas y fue colocado en la segunda plaza más importante del país.

“Ahí está Ricardo de los Santos, el senador por Sánchez Ramírez, tiene el apoyo porque he conversado con algunos senadores y me han dicho que prefieren que él sea el presidente del Senado, puede tener el apoyo o la no objeción de los senadores de la Fuerza del Pueblo y del PLD que también he conversado con algunos de ellos y me han confirmado que ese es el senador que tiene la mejor proyección”, agregó.

