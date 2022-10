(VIDEO) Alberto Tavárez afirma “el gran perdedor por triunfo de Abel es el proyecto reeleccionista de Abinader”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Alberto Tavárez sostuvo este lunes que el gran perdedor en el proceso de consulta ciudadana que realizó ayer domingo el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para escoger su precandidato presidencial en el que resultó ser Abel Martínez, es el proyecto reeleccionista que tendría el presidente Luis Abinader, porque a partir de este momento al mandatario le será prácticamente imposible ganar en primera vuelta en las elecciones presidenciales del 2024.

“Ya teniendo el PLD un candidato y manteniendo su unidad interna, comenzando a trabajar ya en función de que tienen un candidato, el PLD aunque no se coloque en primera posición ni en segunda, aunque lo que le corresponda sea en tercero, si fuera el caso, va a mantener una consistencia y más la que exhibe la Fuerza del Pueblo que va a hacer prácticamente imposible que Luis Abinader gane el 50 +1”, expresó.

Tavárez expresó sus consideraciones junto a la comunicadora Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios).

Consideró que para el 2024 se perfila una segunda vuelta y una posible alianza entre el partido morado y la Fuerza del Pueblo, organizaciones partidarias que, según expresó, no tienen nada que buscar apoyando al actual presidente en una segunda vuelta.

“Las posibilidades de Luis Abinader ganar en una primera vuelta son prácticamente inexistente porque si el PLD se hubiera fraccionado producto de esta consulta como esperaba mucha gente que no tiene buenas intenciones, entonces esa podía ser una posibilidad, si el candidato de la Fuerza del Pueblo no llegara a un punto de desplazar del primer lugar a Luis Abinader”, aseguró.

También se refirió al “desplome” de Margarita Cedeño en la consulta ciudadana del PLD, cuyos resultados la colocaron en el tercer lugar, por debajo de Domínguez Brito, y consideró que ello se debe a que no tiene la estructura política necesaria para haber ganado, y aseguró que lo mismo le sucederá a Abinader en el 2024.

“Eso mismo le va a pasar a Luis Abinader con diferencia porque las estructuras formales del partido él las controla, ahora, la base que no ha sido atendida ni respetada por este gobierno, y que ni siquiera se le permitió que fuera a una convención, le va a decir gana con tu sociedad civil, con todos los peledeístas que tú has dejado en posiciones de dirección, con los popis, con la junta de vecinos porque nosotros que somos cuadros políticos no nos vamos a mover para que tú gane”, sostuvo.

Relacionado