(VIDEO) Alberto Tavárez afirma “consenso forzado llevará el PRM al desastre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Alberto Tavárez sostuvo este viernes que a lo interno del Partido Revolucionario Moderno(PRM) hay problemas muy serios que llevarán a esa organización política al “desastre”, ya que en muchos lugares del territorio nacional y en el exterior no se ha podido conformar las directivas del oficialistas porque mucha gente estaría en contra de unos supuestos consensos forzados que quiere imponer la cúpula.

“No hay ninguna conexión entre los postulados del PRM, antiguo PRD, con las actuaciones de esta cúpula de popis que ha secuestrado el partido, con imposición antidemocrática quiere permanecer cuatro años más en los territorios y en las seccionales del exterior para seguir impulsando su política entreguista del país al sector privado y sectores conservadores que no son cónsonos con la ideología socialdemócrata”, sostuvo.

Tavárez emitió sus consideraciones en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Señaló que desde ayer jueves hasta mañana sábado el PRM va a tener convención y el próximo 7 de agosto se proclamará todos los nuevos directivos del partido, según el anuncio oficial, sin embargo, las convenciones han sido pospuestas porque cuando las planchas van a inscribirse el coordinador del proceso dice que solo están facultados para recibir una plancha.

Dijo que luego de aprobarse en los estatutos del PRM y conseguir una sentencia favorable en el Tribunal Superior Electoral que no tiene ningún fundamento jurídico, según expresó, para establecer la convención de delegados, ahora la cúpula no quiere valerse de esa modalidad e imponer unos supuestos consensos.

“Es una imposición autoritaria, antidemocrática, trujillista que está impulsando la cúpula bajo la orientación del presidente Luis Abinader que es el principal líder de ese partido con el acompañamiento de Hipólito Mejía y su tendencia. En muchos lugares no se ha podido confirmar la directiva porque la gente no acepta consenso, aún con la planilla de delegados que ellos han puesto la plancha que apoya la cúpula pierde en algunos lugares”, manifestó.

El también periodista sostuvo que la tensión que ha creado tal situación a lo interno del oficialista no se ha expresado tanto en el territorio nacional porque hay dirigentes que tienen empleo en el tren gubernamental y otros tienen expectativas de que lo van a conseguir el próximo 16 de agosto y aceptan el consenso “forzado”.

“En Nueva York no han querido hacer la convención, la tenían fijada para este sábado y ahora dicen que para el 7 de agosto porque no hay forma de que reduzcan a Alejandro Rodríguez “Tontón” a que acepte una posición subalterna que no sea la de presidente porque ellos ya tienen el designio que van a dejar como presidente del partido Neftalí Fuertes, quien es el presidente actual y está en la corriente oficialista”, agregó.

Relacionado