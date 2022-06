(VIDEO) Alberto Tavárez a familia de Miguel Cruz: “No pidan respeto por un asesino”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Alberto Tavárez cuestionó este jueves que la hija de Fausto Miguel De Jesús Cruz, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, haya pedido respeto luego de su familiar haber cometido un hecho tan “atroz”, y consideró que en estos momentos los dolientes del presunto asesino deben “meter la cabeza en la tierra como el avestruz”.

“Eso fue un hecho monstruoso, deleznable, le toca a ustedes, familiares, amigos y dolientes de Miguel Cruz, meter la cabeza como el avestruz en este momento, no pueden exhibirse, no pueden estar levantando la cara como que tienen derecho a reclamar respeto porque no se lo merecen, el momento es de aguantar callados”, sostuvo.

Subrayó que Miguel Cruz, aunque no ha sido juzgado, se consideraría un “asesino”, porque hubo premeditación y asechanza en el acto cometido, y ello ha sido establecido por el Ministerio Público.

Tavárez emitió sus consideraciones en el programa “Alternativa”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que no es el momento de que la hija de Cruz pida respeto para su familia, equiparándose con las familias Jorge Mera y Jorge Villegas, luego de su padre haber ofendido la conciencia nacional destruyendo la vida de una persona indefensa y útil para la sociedad.

“Si las familias Jorge Mera y Jorge Villegas quieren perdonarlos por un asunto de una fe católica es asunto de ellos, pero la sociedad no lo va a perdonar, lamentablemente no hay forma de que la familia de este señor no salga afectada como salieron afectados Orlando Jorge Mera y su hermana Dilia Leticia cuando fue imputado y condenado su padre Salvador Jorge Blanco por una trama política”, mencionó.

Estableció que, lamentablemente, la familia de Cruz no puede liberarse de la ignominia que representa el hecho cometido por su pariente, sin embargo, al imputado sí se le pueden respetar sus derechos constitucionales.

“Hay que preservar esos derechos que establece la Constitución, hasta ahí, pero respeto no, que no hablen de respeto por quien irrespeta una vida como lo hizo ese señor, con la hazaña que arremetió contra este ser humano que todo el mundo sabe cómo era, su mansedumbre, su decencia, su ecuanimidad”, apuntó.

