(VIDEO) Albert Pujols: “Les prometí que jugaría en la liga antes de retirarme y aquí estoy”

Admitió que quiere seguir jugando en el béisbol de Grandes Ligas.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pelotero Albert Pujols fue presentado este viernes por la directiva de los Leones del Escogido, en un encuentro con la prensa deportiva en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Pujols manifestó su orgullo de jugar en el país, en la Liga Dominicana de Béisbol, donde siempre había querido participar.

“Esto ha sido una bendición, la oportunidad que todo el mundo estaba esperando. Les decía que quería jugar aquí en el Estadio Quisqueya, prometí que jugaría en la liga antes de retirarme y aquí estoy”, expresó un emotivo Pujols a la prensa deportiva.

“Gracias a la directiva por darme la oportunidad de estar aquí y darme la oportunidad de poder conquistar el campeonato”, añadió Pujols.

“En 2008 y 2009 creía que iba a tener esta oportunidad y las lesiones me lo impidieron, pero aquí (en Lidom) tienes que venir ready”, narró.

“Para mí es un honor representar a la República Dominicana en Grandes Ligas”, sostuvo Pujols, quien se pondrá el número 5, el mismo que utilizó Junior Noboa.

“Es algo que tenía pensado desde los entrenamientos, dije que cuando la oportunidad esté, yo voy a estar ready para jugar y, reitero, aquí estoy”, selañaló.

Aclaró que no pidió cambio, solo quería jugar en el país.

“Esto no importa el equipo, quería jugar para la fanaticada. Yo no pedí cambio”, dijo tras llegar al Escogido vía cambio desde los Gigantes, por Melky Mesa y Edward Paredes.

Recordó sus años de niño, cuando venía el Estadio Quisqueya y vender “Frikitaki”, comida que se vende a las afueras del vetusto estadio.

“Recordaré estos momentos, cuando yo venía con mis padres, ellos vendiendo “Frikitaki”, espero que aún venden esos panes”, ríe y luego añade “es nostálgico volver al Quisqueya, ahora a jugar con el equipo de mi infancia, el Escogido”, reveló.

Planes con el Escogido

Pujols, quien practicó este viernes por primera vez, tras llegar al país en la mañana, no especificó la cantidad de partidos a jugar, sin embargo, manifestó intención de participar inmediatamente con los Rojos.

“Si por mi fuera, jugaría hoy mismo (este viernes), sin embargo, aquí hay protocolo y se debe respetar”, aclaró.

Pujols debe hacerse la prueba del COVID-19. Luego, si da negativo entraría al roster, que en la liga es semanal.

“Lo importante es jugar en mi país, aún no he definido cuantos partidos estaría participando, porque tengo una familia y quiero también estar cerca de ellos”, expresó Pujols, quien jugó en los playoffs con los Dodgers, antes de jugar por 10 temporadas con los Angelinos de los Ángeles.

¿Jugar en Lidom para volver a Grandes Ligas?, fue la preguntó que realizó quien suscribe al toletero.

“No, no pienso en que si juego aquí es para volver a Grandes Ligas, jugare en mi país porque quiero, no porque estoy buscando otro chance para estar en un equipo de Estados Unidos”, aclaró. “Creo que puedo jugar por más tiempo, tengo el deseo, me siento en forma, cuando yo me quiera ir del juego lo haré, así de simple, jugar aquí no decide mi carrera”, abundó.

“Espero jugar los juegos que mi cuerpo necesita aquí en Lidom, esa es la actitud. Donde me necesiten ahí estaré, lo importante es ponerme el uniforme y estar el lineup y hacer lo necesario para el equipo”.

Dijo que llegó listo al país, ya que practicó un par de días en California antes de integrarse a los Leones.

Las frases de Pujols

“Para mí Roberto Clemente es el Babe Ruth latino”.

“Mejor bateador latino para mí es Miguel Cabrera”.

“No hay un pelotero como Barry Bonds”.

“No me comparo con nadie y me siento súper agradecido de la carrera que he tenido”.

Habla Najri

El vicepresidente de los Leones, Eduardo Najri, manifestó que la llegada de Pujols movilizará no solo al Escogido, sino al torneo invernal.

“Por supuesto que se venderán mas taquillas, mas camisetas, la gente vendrá a ver a Pujols. Es un aliciente especial tenerlo en el equipo y en torneo”.

Habla José Gómez

Sobre la integración del futuro Salón de la Fama, el gerente general de los Leones, José Gómez, dijo que debido a las reglas de la Liga, que establece rosters semanales, Pujols no podrá ser integrado de inmediato, pero aclaró que tan pronto sea posible, el toletero estará fortaleciendo la parte media de la alineación roja.

“Traer a Albert ha sido un proceso de varios años, puesto que siempre ha habido una intención de tenerlo en el Escogido, y ahora se dieron las condiciones”, indicó Gómez Frías.

