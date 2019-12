(VIDEO) Al menos seis personas resultan heridas en accidente en Ensanche Isabelita

View this post on Instagram

TOGA Al menos seis personas resultan heridas en accidente en Ensanche Isabelita EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al menos seis personas heridas es el resultado de un accidente de tránsito registrado en el municipio Santo Domingo Este. De acuerdo a reportes preliminares, el hecho ocurrió luego de que un camión de recogida de basura perdiera el control e impactara varios carros. Hasta el momento se desconoce la identidad de los heridos en el incidente, ocurrido en el Ensanche Isabelita del referido municipio. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do