(VIDEO) Al menos seis personas intoxicadas tras presuntamente tomar medicamentos en Santiago

View this post on Instagram

Al menos seis personas resultaron afectadas este miércoles luego de ingerir medicamentos suplidos supuestamente por el Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), en un hecho registrado en el ensanche Mella I del distrito municipal Santiago Oeste. Hasta el momento se desconoce para cuales fines les fueron dados los medicamentos a los residentes del sector que ayer en la madrugada fue anegado por el colapso de una toma de agua de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan). Los afectados presentaron síntomas de desmayo por lo que tuvieron que ser asistidos por vecinos y luego personal de socorro. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord