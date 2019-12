(VIDEO) Al menos dos oficiales policiales resultan heridos en tiroteo en Nueva Jersey

View this post on Instagram

INTERNACIONALES Al menos dos oficiales policiales resultan heridos en tiroteo en Nueva Jersey EL NUEVO DIARIO, EEUU.- Al menos dos oficiales policiales heridos es el resultado de un tiroteo registrado en la tarde de este martes en las inmediaciones de una bodega y un cementerio en Jersey City, en el estado de Nueva Jersey, de acuerdo a medios locales. Según medios como CNN y ABC, un oficial fue herido en la cabeza y otro en un hombro. Hasta el momento se desconoce la cantidad de agresores. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord