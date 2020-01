(VIDEO) Al menos cinco personas mueren en accidente de tránsito en Bonao

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, MONSEÑOR NOUEL.- Al menos cinco personas fallecieron este viernes en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Bonao. De acuerdo a reportes preliminares, el hecho ocurrió en la comunidad Los Arroces, del citado municipio. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos. Al lugar del hecho se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos y la Comisión Militar y Policial (Comipol). Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord