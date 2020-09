(VIDEO) Al menos cinco heridos, entre estos una menor y agente de la Policía, durante tiroteo en SDE

View this post on Instagram

Un tiroteo registrado este domingo entre miembros de la Policía y civiles dejó varias personas heridas, en un hecho registrado en el barrio El Dique, Santo Domingo Este. Hasta el momento es desconocido el número de personas heridas. De acuerdo a informes preliminares, el hecho ocurrió en momentos en que miembros de la uniformada realizaron una intervención en un negocio de venta de bebidas alcohólicas, el cual estaba laborando en horario de toque de queda. #ElNuevoDiarioRD