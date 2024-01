(VIDEO) Al menos 2 muertos y 14 heridos en una explosión en Kabul

EL NUEVO DIARIO, KABUL.- Al menos dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas tras la explosión de una bomba colocada en un minibús en un barrio del oeste de Kabul, habitado por la minoría chií hazara.

El suceso tuvo lugar hacia las 18:30 hora local (14:00 GMT) en el barrio de Dasht-e-Barchi, afirmó el portavoz de la Policía de la capital afgana, Khalid Zadran, en la red social X.

«Por desgracia, dos civiles han muerto y otros 14 han resultado heridos. Los heridos han sido traslados urgentemente a un hospital», dijo Zadran, quien afirmó que las fuerzas de seguridad han lanzado una investigación.

Blast targets bus in west of Kabul

An explosion targeted a passenger bus in the Dasht-e-Barchi area of western Kabul on Saturday evening, sources said.

As of late Saturday, there were no official reports on the type or number of casualties.#aamajnews pic.twitter.com/y4jgr92fP3

— Aamaj News English (@aamajnews_EN) January 6, 2024