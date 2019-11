(VIDEO) Al menos 17 personas resultan heridas en accidente de tránsito en autopista Juan Pablo II

View this post on Instagram

Se registra accidente en la Autopista Juan Pablo II, a la altura del Kilómetro 2. De acuerdo a las informaciones resultaron al menos 17 personas lesionadas. El vehículo accidentado es el bus que salió a las 5 de la mañana de este jueves de Las Terrenas en dirección a Santo Domingo, llegando al tercer peaje de la Autopista Duarte. #elnuevodiariord