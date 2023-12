(VIDEO) AIRD resalta sector industrial ha generado más de 400 mil empleos directos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) entregó este jueves los galardones industriales en reconocimiento a los aportes al desarrollo industrial de instituciones y empresas dominicanas.

En el evento, Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, sostuvo que el sector industrial, en el 2023 ha generado sobre los 480 mil empleos directos.

“De acuerdo con las últimas cifras del Banco Central, el 67 % de los empleos industriales son formales, es decir se reportan a la TSS, comparado con el 39 % del sector privado en su conjunto. No solo la industria tiene un alto índice de formalidad, sino que también dentro de los empleos formales del sector, el salario promedio es un 20 % mayor que el promedio de los salarios del sector privado”, expresó el presidente de la AIRD.

Asimismo, resaltó el crecimiento que ha tenido el sector industrial, asegurando que las cifras exhibidas por indican un comportamiento positivo y muestran la importancia de la industria para el desarrollo sostenible de la nación.

“Nuestro slogan «Todos somos industrias» está fundamentado en que el sector ha contribuido en forma determinante con el desarrollo y la estabilidad en nuestro país. Lo HechoenRD está presente, desde las microempresas en barrios y campos, hasta las grandes empresas industriales. Somos una nación con corazón industrial”, indicó Brache.

En tanto, el vicepresidente Ejecutivo de la AIRD, Mario E. Pujols, manifestó que la entrega de los galardones son reconocimientos que muestran con claridad que el fomento, la promoción y la defensa del sector industrial dominicano es una tarea que no se detiene, por lo cual se hace necesario resaltar a quienes, con sus contribuciones y aportes, distinguen y diferencian a ese sector.

Los galardonados

Los galardonados fueron el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), por su Labor Institucional de Apoyo al Sector Industrial, cuyo galardón recibido por su ministro, Víctor -Ito- Bisonó; la empresa César Iglesias, recibió el Galardón Nacional a la Industria Dominicana; y el Galardón al Mérito Industrial, fue entregado a don Rafael Menicucci, «El Ingeniero», quien estuvo acompañado de sus familiares.

Al recibir el galardón, el ministro Bisonó expresó su compromiso con el sector, desde que asumió el cargo de ministro de Industria y Comercio.

“Desde que asumimos esta responsabilidad de dirigir el ministerio, hace ya 3 años y 3 meses, tuvimos como norte, la necesidad de reencauzar al país por una nueva senda del desarrollo, fomentando los sectores productivos a través del impulso y activación de las industrias y de las grandes, medianas y pequeñas empresas, facilitando la creación de empleos productivos y la generación de riquezas, como piezas clave de la recuperación económica”, dijo.

Mientras, Miguel Feris Chalas, quien recibió el galardón de César Iglesias junto a Jesús Feris Ferrús, sostuvo que esa empresa apuesta a crear productos de calidad.

“Apostamos a crear mejores productos que las grandes fábricas en cualquier parte del mundo. No tenemos miedo a las aperturas de mercados porque estamos convencidos de que sabremos, y podremos, sobreponernos a cualquier dificultad para continuar fabricando productos de calidad y a precios competitivos para todos los dominicanos”, expresó.

En tanto, Menicucci agradeció por el galardón. “Gracias por el honor que me confieren en este día en que celebro un vínculo de años con esta querida AIRD. No he hecho más que cumplir gustosamente con mi responsabilidad, siempre tratando de defender lo que he creído y a lo que he consagrado mi vida: al sector industrial y productivo nacional”.

Sobre el acto

El evento se realizó en las instalaciones del Hotel Jaragua y contó con la participación de la Vicepresidenta de la República, los principales lideres del sector industrial, empresarios, funcionarios, miembros de la prensa y relacionados de la AIRD.