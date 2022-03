(VIDEO) AIB auspicia lámparas y alambrado para la iluminación del trayecto de Higüey-La Otra Banda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA.- El Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), informó este miércoles la entrega de un total de 38 lámparas, alambrados, dos transformadores y todo el material necesario para la instalación con el objetivo de iluminar un tramo de esta ciudad sumamente transitado, especialmente por el sector hotelero y turístico.

“Hoy 2 de marzo concluimos los trabajos de iluminación, que se iniciaron el lunes 14 de febrero en alianza con el regidor de La Otra Banda, Ruddy Martínez; el regidor de Higüey, Leonte Torres (Choli), Edeeste y la colaboración de Target Lux Lighting Dominicana, SRL.”, indica el comunicado de prensa.

El trayecto que fue iluminado comprende desde la estación turística de combustible, saliendo de Higüey hacia La Otra Banda, hasta la sede de la Asociación de Ganaderos Nisibón (AGANI), donde circula la mayor parte del transporte turístico hotelero de la zona y en especial los turistas y viajantes que salen desde Santo Domingo y La Romana.

“Esa es una de las obras más importantes que va a aportar AIB. Eso no hay con qué pagarlo, en especial a nuestro amigo Víctor Dumé que no me dejó nunca”, expresó el regidor de La Otra Banda, Ruddy Martínez.

El edil agradeció la gestión de este alumbrado que tenía años solicitando y “gracias a Dios ahora con mi amigo Víctor Dumé, La Otra Banda no tiene con qué pagarle en agradecimiento por esa obra”, indicó.

Asimismo, manifestó palabras de gratitud al gerente de Edeeste, Rubén Darío; también a Roberto Núñez y Leonte Torres (Choli).

Las lámparas que se están colocando desde el lunes son lámparas de tres ojos, las mismas ya tienen instalada la línea caliente del cableado y dos transformadores, por lo que ya están puestas en funcionamiento y alumbran tan importante trayecto.

