(VIDEO) Agricultura paga RD$39.6 millones a productores porcinos de La Vega y Hermanas Mirabal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. -El ministro de Agricultura, Limber Cruz informó que este miércoles se les pagó a 170 productores de cerdos, pertenecientes a La Vega y Hermanas Mirabal, la suma de RD$39.6 millones, tras haberles sacrificado sus granjas por la Peste Porcina Africana, que ya está presente en 15 provincias del país.

Durante el acto, el ministro Cruz cuestionó que “a nosotros nos han criticado mucho y que bueno que nos critiquen, porque mientras critican nosotros seguimos trabajando y nos dan más fuerzas para nosotros seguir adelante”.

“Yo quiero decirles a ustedes que esta Peste Porcina nació exactamente en África hace 111 años, todavía no hay vacuna, y nos critican a nosotros porque no hemos vacunado para la PPA, ¿Cómo vacunar si no hay vacuna?”, agregó.

Señaló que no les harán caso a las críticas debido a que “lo importante es que estamos aquí y que la situación de la enfermedad la hemos dividido de tres maneras diferentes, el problema sanitario, el problema económico y el problema social”.

Sobre el problema sanitario dijo que lo han llevado “al pie de la letra. Granja que esté enferma, cerdos que son sacrificados, enterrados, desinfectados y además, se les echa cal viva y se rellenan con 1.5 metros de tierra para que no sean contaminantes de otras granjas”.

Sobre el tema económico, reiteró que “productor al que se le sacrifique un cerdo, productor que se le paga su dinero”.

Cruz también resaltó que el Gobierno dará facilidades de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a quienes se les hayan sacrificado sus granjas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado