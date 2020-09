(VIDEO) Agentes PN ultiman hombre durante allanamiento en Santiago

View this post on Instagram

Agentes de la Policía Nacional ultimaron este sábado a un hombre, acusado de cometer varios hechos delictivos, tras producirse un tiroteo durante un allanamiento a un apartamento, en un hecho registrado en el sector El Embrujo, Santiago. El occiso fue identificado como Edwin José Muñoz Fernández (El Chivo), de 32 años, quien residía en el referido sector.