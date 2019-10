(VIDEO) Agentes PN refuerzan seguridad TSE ante conocimiento instancia Leonel Fernández

View this post on Instagram

Refuerzan la seguridad del área del tribunal Superior Electoral por la petición de Leonel Fernández (@leonelfernandez), que pide a esa alta corte que ordene a la Junta Central Electoral (@juntacentral) se abstenga de dar como ganador a Gonzalo Castillo, hasta realizar una auditoría a los equipos utilizados en la celebración de las primarias del pasado 6 de octubre. #elnuevodiariord