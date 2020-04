(VIDEO) Agentes de seguridad de Santiago denuncian compañía busca suspenderlos sin sueldo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Agentes de una compañía de seguridad de Santiago denunciaron este miércoles que la misma intenta suspender sus contratos por dos meses, sin disfrute de sueldo, por lo que realizaron una manifestación en las instalaciones de la compañía

Santiago de los Santos, empleado de la compañía Segasa, sostuvo que “nosotros no nos vamos de aquí si no nos dan el dinero de nosotros de liquidación, porque, como seguridad, no entramos a la TS para irnos a la casa por dos meses”.

Indicó además que alrededor de 50 empleados se encuentran en la misma situación.

“La justificación de ellos es que no hay servicios para nosotros, pero están entrando (empleados) nuevos”, sostuvo otro empleado, quien manifestó que sufre de hipertensión.

Anuncios

Relacionado