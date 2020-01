VIDEO: Agente de la Digesett agrede conductor porque grababa con celular

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. Un conductor fue agredido físicamente por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), porque el chofer estaba grabando con su celular el supuesto atropello a que había sido sometido por una patrulla de dicha entidad en esta ciudad.

En el video se observa cuando el ciudadano afectado empieza a describir el supuesto mal momento que había vivido contra los agentes, cuando se desplazaba por una vía de aquí, a la que según dijo, se le cambió el sentido sin que se hubiese enterado.

“Como ustedes saben, se está cambiando el sentido a algunas vías, yo como no sé me estoy metiendo por una vía de manera inconsciente de que eso está pasando aquí, pero los agentes de Amet se dirigen hacia a mí de manera compulsiva a explicarme, pero me dicen que me van a multar”, explicó el ciudadano, de quien se desconoce su identidad.

A seguidas se muestra en las imágenes cómo el agente le pisa el pie izquierdo al denunciante, diciéndole que si no es periodista no puede grabarle.

De igual manera se escucha al agente solicitarle el teléfono al joven, pero éste se resiste a dárselo.

“Tú quieres que convirtamos esto en caos, para que grabemos”, también dijo en tono amenazante el uniformado.

De igual manera se muestra en el video que el denunciante fue esposado.

El caso ha recibido decenas de críticas en las redes sociales, muchos expresando que aunque a Trujillo lo hayan matado, continúan de manifiesto sus remanentes.

