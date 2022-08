(VIDEO) After Hours con Ivon: Educación con diversión para la televisión dominicana  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- After Hours con Ivon, es la propuesta televisiva que se atrevió a abordar de forma educativa y divertida, sin llegar a la morbosidad, los temas sexuales que siguen siendo evadidos por la sociedad en la República Dominicana.

El programa se estrenó en televisión nacional el pasado 30 de junio es producido y con producido por la comunicadora Ivon G. Espinosa, y tiene como objetivo desnudar los tabúes sexuales existentes en la mente de las personas.

Al ser entrevista por Laurie Peña y Elmer Féliz en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la comunicadora Ivon G. Espinosa narró que aunque la propuesta es reciente en la televisión, el concepto tiene sus orígenes en la radio.

(Ver en el minuto 42:00).

“After Hours con Ivon no es tan nuevo, viene primero de un proceso de radio, duramos diez años en la radio, con La Radio en Tu Cama, hace diez años tuve una situación médica que me dijeron que no podía salir de mi casa, en ese momento lo que había era Sky, vmix lo que utilizábamos para salir al aire”, emitió.

Pronunció que muchos medios de comunicación hablan de sexo de una “forma muy sabrosa”, pero no se atreven a abordan la parte psicológica de este tema.

“Hay muchos medios que hablan de sexo en una forma sabrosa te dicen: ¡que chulo es hacer un trio! Pero no te dice la parte psicológica de hacer un trio. ¡El sexo anal es bueno! Pero no te dicen la higiene que conlleva el sexo anal. Por eso, lo más importante para mí es informar”, expresó.

De igual forma, destacó la importancia de explicarle a la gente el porqué de las cosas, las consecuencias y cómo mejorar, para que puedan asimilar ciertas reacciones.

Asimismo, enfatizó que lo más importante de After Hours con Ivon es la enseñanza, seguida de la diversión, porque desde su punto de vista, “tener un contenido de relleno se siente bien, pero no tiene ninguna sustancia”.

“Uno darle la sustancia, ponerle la sustancia va a hacer que se mantenga ese material vivo, porque tú vas a ir a un sex shop y vas a saber para que se utiliza. Entonces para mí eso es lo más importante del contenido y lo segundo es la diversión”, sostuvo.

Relacionado