(VIDEO) Afirman terrenos de donde fueron desalojados campesinos de El Seibo nunca han sido propiedad del Estado

nunca han sido propiedad del Estado EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Emilio Toribio manifestó este jueves que los terrenos de los cuales los peregrinos de El Seibo fueron desalojados, nunca han sido propiedad del Estado y que no poseen registros de documentación de esas tierras. Los campesinos exigen a la Presidencia de la República que les reconozca la titularidad de unas tierras en El Seibo, en el municipio de San Francisco Vicentillo, de donde fueron desalojados. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do