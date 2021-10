(VIDEO) Afirman la vida es muy hermosa para vivir con temores; sugiere a la gente ser atrevida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El best seller internacional de 38 libros y conferencista motivacional, Camilo Cruz, determinó que la vida es muy hermosa y el tiempo para experimentarla es tan pequeño que no tiene ningún sentido vivir con temores, por lo que sugirió a las personas ser atrevidas, valientes y emprendedoras para poder disfrutarla.

“La persona generalmente no se atreve porque cree que no puede, y dentro de ti están los talentos y habilidades para triunfar, si tú crees que no los tienes, pues entonces no los tienes, porque esos solos se pueden ver cuando tú los aceptas y cuando los pones en acción. Tú puedes tener las mejores ideas, pero si nunca te sientas a ponerlas en papel no vas a descubrir ese talento”, expresó.

Cruz emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 02:59).

También, dijo que no importa desde dónde comienza la transformación de una persona, porque el proceso puede iniciarse en el individuo cuando no le queda de otra o porque le acaba de ocurrir una tragedia, y así también, puede surgir de una etapa de reflexión donde la gente decide atreverse a transformarse.

En ese sentido, sugirió no prestar demasiada atención a de dónde surge la transformación, porque lo importante es, según indicó, entender que la vida es un proceso de constante cambio.

“Transformar quiere decir avanzar, crecer, descubrir más de ti, así que no tienes que dejarte amedrentar ni atemorizar por la palabra transformación, que eso le sucede a mucha gente que dice ‘no, a mí ya dejeme las cosas quietas que ya sé cómo está todo, no me vengan a cambiar nada’, y no debe ser así, deberías buscar el cambio”, expuso.

Manifestó que las personas deben atreverse a buscar el cambio porque en esa transformación aprenderán más a conocerse, y terminarán comprendiendo que hay un balance entre lo que es su parte intelectual, espiritual y física.

Te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa para que sepas con detalle lo que comentó Cruz.

Relacionado