(VIDEO) Afirman Gobierno de Rodrigo Chaves tiene que afrontar situación “crítica” de gobernanza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La secretaria nacional de la Juventud del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, Paola Saénz, consideró que hay retos muy importantes que le corresponderá al Gobierno encabezado por Rodrigo Chaves, y en ese sentido señaló que ya se tuvo la primera baja con la renuncia del primer viceministro de Juventud, Ricardo Seravalli Peña, debido a que tiene una causa abierta en los tribunales de justicia.

“Don Rodrigo Chaves tiene que afrontar una situación crítica de gobernanza que hemos venido viviendo a través de los últimos dos gobiernos en nuestro país y de hecho, él lo ha manifestado así, que esta es prácticamente la última oportunidad que tiene la clase política de levantarse y limpiar su nombre, él ha manifestado es que no va a permitir personas cuestionadas dentro de su gabinete”, señaló la también regidora.

Saénz emitió sus consideraciones al ser entrevistada por el comunicador Euclides Marmolejos, en el programa “Debates y realidades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También detalló que son más de 900 puestos que elige el Poder Ejecutivo a parte de los ministros, los viceministros y sus respectivos asesores, así como los puestos de juntas directivas de las diferentes instituciones de Costa Rica, secretarías técnicas, entre otros, y tal proceso de reclutamiento no se ha terminado de completar.

Decretos

La regidora también destacó que a menos de un mes de Chaves haber asumido la presidencia de Costa Rica ha generado los decretos que prometió durante su campaña electoral.

En ese orden, indicó que Chaves prometió la no obligatoriedad de la vacuna y emitió un decreto para que los empleadores no sanciones a sus colaboradores que no quieran vacunarse contra la COVID-19.

Asimismo, señaló que Chaves eliminó el uso obligatorio de la mascarilla y declaró un una emergencia nacional de ciberseguridad, tras los ataques que recibieron varias instituciones de Gobierno en abril pasado, en especial su Ministerio de Hacienda, de parte del denominado grupo Conti.

“Fue un decreto muy importante porque esta gente de Conti, que a nivel mundial ha sido bastante nombrada, han generado ciertos hackeos en las instituciones públicas de nuestro país, ellos lo que hace es chantajear, piden dinero a lo que nosotros dijimos no estamos dispuestos a negociar ni siquiera”, agregó.

