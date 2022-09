(VIDEO) Afirman el autismo puede llegar a ser un “destructor de matrimonios” si no hay terapia familiar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coordinador general de la Fundación Dominicana de Autismo, Heisermberg Drullard, manifestó que el autismo puede llegar a destruir matrimonios, debido a que las parejas se enfrentan a algo que por lo general desconocen cómo abordar y el estrés los hace culparse mutuamente de lo que le pasa a su hijo.

En ese sentido, recomienda a las familias donde alguno de sus miembros nace con autismo, asistir a terapia familiar para que primero aprendan a lidiar con sus emociones.

“Los papás y los hermanos de las personas con autismo cogen más lucha que la misma persona con autismo, porque no se estresa por situaciones triviales. Las familias pasan por un proceso de duelo muy fuerte, pasan por un proceso que es caótico, que destruye el matrimonio, el autismo es un destructor del matrimonio si tú no pasas por un proceso de terapia familiar”, emitió.

Durante una entrevista realizada por Raymon Moreta en el programa “La Embajada”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el psicólogo explicó que una persona con autismo nace con estructuras neurológicas específicas, lo que significa que su cerebro viene configurado de manera distinta al de una típica persona y eso dificulta la socialización en sentido general.

(Ver programa).

“Cuando nos referimos al autismo hablamos de estructuras neurológicas específicas, nos referimos a un cerebro que viene configurado de otra forma, que no se confunda con patologías o enfermedades; o sea, el cerebro con las personas con autismo en áreas específicas es un poquito más grande que el cerebro de una persona regular o típica”,

Pronunció que esta estructura hace que el comportamientos sean un poco más intensos, pero también influye en la forma en que las personas perciben el mundo, interfiriendo con la comunicación en sentido general.

“Cuando nos referimos a comunicación, hablamos de procesos de comunicación verbal, de comunicación no verbal y de comunicación social. Cuando tú ves a un niño que no habla, ese niño puede buscar un alternativa que sea de carácter emocional social o no verbal para poder comunicarse de forma funcional”, expuso.

Nere Moreta, madre de una niña con autismo validó la información ofrecida por Drullard, al exponer que el proceso de habla y comunicación fue bastante lento y cada día representa un reto al que hace frente con todo amor del mundo.

“El día a día con Camila, el lenguaje, por ejemplo, yo le enseñé que es agua en un vaso, pero luego vamos a la playa y le enseño; entonces, ella generaliza y le dice playa al agua del vaso, al agua de bañarse. Cuando intento cambiar esa palabra y le enseño la lluvia, todo lo que tiene que ver con agua de lluvia y es muy difícil entender cuando tiene frío o hambre, porque la dificultad en la comunicación nos afecta mucho”, emitió.

Drullard, sostuvo que el autismo nunca viene solo, porque dificulta mucho obtener un diagnóstico factible.

“El diagnóstico está viniendo muchas veces sin descarte; o sea, simplemente te hacen pruebas de autismo, pero luego resulta ser que el niño también tenía dificultad de atención con hiperactividad o un proceso epiléptico o una lesión encefálica o discapacidad intelectual de autismo. Entonces, cuando se comienza el proceso de intervención, muchas veces está destinado a fallar, porque no se está abordando la realidad completa”, indicó.

En ese sentido, agregó que la fundación evalúa las condiciones socioeconómicas de sus pacientes para contemplar la posibilidad de becar evaluaciones completas de algunos de sus pacientes.

Manifestó que independiente de que el diagnóstico es el primer paso, el autismo requiere de un tratamiento transversal a todos los ambiente en donde el niño se desenvuelve.

Relacionado