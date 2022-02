(VIDEO) Afirma padres solo llevan niños al psicólogo por malestar que les provoca su comportamiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica Consuelo García, definió la ansiedad como un trastorno del estado de ánimo, que en el caso de los niños puede manifestarse a través de cambios en su comportamiento y agregó que en la mayoría de estos casos, los padres llevan a los infantes al psicólogo por el malestar que les provoca su conducta.

“Muchas veces los padres dicen, yo vine porque este muchacho está insoportable, está irritable, lo que a él antes le gustaba ya no le gusta, solo se la pasa comiendo, es decir, los padres van por el malestar que ellos como padres tienen con esos muchachos. Resulta que cuando llegan con nosotros que le hacemos la evaluación, que lo entrevistamos, que indagamos en todas las áreas del niño, se ve que hay una ansiedad”, expresó.

García fue entrevistada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:09).

Comentó que la ansiedad en los infantes es vista de forma diferente que en los adultos, porque en ocasiones las personas se niegan a creer que un niño puede tener este tipo de problemas, sin embargo, dijo que este trastorno es muy común en la sociedad actual.

“En el caso de los niños es diferente, porque con los niños la gente no tiene esa connotación de que un niño puede padecer ansiedad, los padres van al psicólogo cuando perciben muchos cambios, porque a veces la ansiedad se enmascara en un mal comportamiento”, indicó.

La profesional de la psicología sostuvo que en la actualidad la población joven está siendo afectada por la ansiedad social, un trastorno que se caracteriza por atacar el deseo de socializar, haciendo que los adolescentes se sienten amenazados, o sienten que se encuentran en peligro.

“No quieren ir a plazas, no quieren ir al cine, no participan de las actividades familiares, o sea, perciben la socialización como un amenaza, creen que los demás van a pensar mal de ellos, se sienten juzgados por su forma de vestir y por temor a ese juicio o a como yo me siento cuando me tengo que enfrentar a eso, comienzan a evitar a las personas”, explicó.

En tal sentido, habló de la importancia de llevar los niños a consultas psicológicas, asegurando que en la actualidad la mayoría de los padres no se comunican con los hijos, y por eso, se sorprenden al recibir algún diagnóstico, porque piensan que muchos cambios reflejados en su conducta son propios de la edad y no porque están siendo afectados por la ansiedad social.

“Cuando ellos tienen dolor de cabeza o diarrea usted de una vez los lleva al pediatra, hasta por sospecha, lleve su hijo al psicólogo hasta por sospecha, porque hoy en día tenemos muchísimos padres que no quieren hablar con sus hijos, pero cuando les decimos que tienen ansiedad social se asustan”, concluyó.

