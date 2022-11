(VIDEO) Advierten seguro ful sin plan riesgo compresivo no cubre daños de naturaleza a vehículos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en seguros Félix Correa aclaró que, no todas las llamadas “póliza ful” de seguros para vehículos cubren los daños causados por fenómenos de la naturaleza, por lo que recomendó a las personas incluir en su plan el riego comprensivo.

Explicó que el riesgo comprensivo es una cobertura integral que cubre incendio del vehículo, robo, motín, huelgas, daños maliciosos y de la naturaleza: “huracán, terremoto e inundación”.

“El que tiene seguro de ley no tiene cobertura, si usted tiene seguro de ley no pierda tiempo. El que tiene el seguro llamado full sin los daños de la naturaleza, tampoco tiene cobertura, solo tienen cobertura los que tienen el riesgo comprensivo.

Correa realizó estas declaraciones al ser entrevistado por los comunicadores Keven Rodríguez y Pedro Jiménez en el programa “Con el Tanque Full”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que esta clasificación de puede excluir el deducible al momento de un daño parcial, siempre que el propietario haya adquirido una póliza con deducible, y esto va a depender del año y la marca del vehículo.

“Cuando tú compras un plan riesgo comprensivo, tiene la oportunidad de decirle cero deducible, pero no todos los vehículos son elegibles, aquí hay aseguradoras que si el vehículo no es cero kilómetro no te le dan el cero deducible”, comentó.

¿Qué es el deducible?

Tomando en cuenta que muchas personas adquieren los seguros por obligación, el también comunicador explicó el significado de una de las palabras más reiteradas luego de cobertura dentro del mundo asegurador, el deducible.

Sostuvo que deducible, en términos llanos, es la diferencia que debe pagar el propietario del vehículo al momento de un choque, y este, por lo general, va a depender del valor asegurado.

“Deducible es la parte que se deduce al momento de hacerte un pago. Por ejemplo, si tu vehículo tiene un choque y el choque parcial asciende a RD$100,000 y la compañía aseguradora te manda a un taller, tú tienes que pagarle al taller el 1% del valor asegurado”, explicó.

Vehículos financiados

Manifestó que es importante que, al momento de adquirir un vehículo financiado, las personas investiguen cual es cobertura de su seguro, pero sobre todo cuanto es el deducible.

“La financiera tiene que garantizar su préstamo con ese seguro, si te deja a ti que obtenga el seguro, tú vas a contratar lo que tú quieras y la financiera requiere que el seguro sea riegos comprensivos y que tu pagues regularmente tu seguro”, indicó.

