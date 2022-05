(VIDEO) Advierten seguir páginas de Instagram no reemplaza terapias psicológicas  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga Consuelo García advirtió a la ciudadanía, que ver contenido motivacional en las redes sociales y compartirlo con los demás no reemplaza una consulta médica, por lo que llamó a la población a crear conciencia sobre su situación emocional y la de sus hijos para que se trate con un especialista en el área.

“Herman, hermano vaya a terapia, que seguir páginas de Instagram no es terapia, nosotros debemos tener más conciencia emocional. Yo tengo muchísimos pacientes que se dan a la tarea de seguir 500,000 páginas en Instagram y ellos están catalogando eso como terapia”, emitió.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, García dijo que se siente muy emocionada cuando sus pacientes le dicen que llegaron a ella gracias a las redes sociales; sin embargo, agregó en las mismas hay mucho contenido que no ayuda a las personas con desordenes emocionales.

(Ver programa).

“El otro día me llegó una jovencita de 16 años y la madre me dice: bueno doctora, yo la traje porque ella la vio a usted en Instagram y dijo que quería que la trajera donde usted, pero yo no sé qué tiene esa muchacha, porque ella lo tiene todo, yo no entiendo esa tristeza que a ella se le mete, pero ella me dijo que necesitaba ver un psicólogo”, expresó.

En ese sentido, lamentó que los padres desconozcan lo que le pasa a sus hijos, tras reiterar que la mayoría de los tutores no se están dando cuenta de lo que está pasando con los infantes, que en un futuro se pueden convertir en los narcisistas, antisociales y egocéntricos de las edad adulta.

La especialista habló de la importancia de cultivar la inteligencia emocional en los infantes y planteó que esta sea impartida en las escuelas como parte del currículo educativo, primero para brindar herramientas que les muestren a los padres como regular el comportamiento de los niños.

