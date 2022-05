(VIDEO) Advierten precio de vehículos aumentó; por lo que recomiendan volver a tasarlos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en seguros Félix Correa aseguró que debido a diferentes factores económicos que inciden el país, el precio de los vehículos ha aumentado; por tanto, recomendó a las personas evaluar con un profesional en el área el verdadero valor de sus autos.

“Hace unos meses los vehículos han estado subiendo de precios, porque no hay vehículos. Si no hay ofertas, entonces el precio sube. Otro punto es la crisis de los furgones, que de US$3,500 subieron a US$ 20,000 todo eso aumenta el precio”, expresó.

En ese sentido, exhortó a los propietarios revisar “su póliza, porque las compañías aseguradoras no tienen un tasador, cuando nosotros hacemos una cotización es usted que tiene que darnos el valor asegurado. Si un asesor le busca un valor asegurado equis, le está haciendo un favor, le está poniendo valor agregado y le tiene que consultar a usted si usted cree que ese valor está bien, porque única forma de saber cuánto vale si vehículo es con una tasación profesional”.

Correa realizó estas declaraciones junto a Juan Santiago en el programa “60 Minutos de Seguros”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aseguró que aunque dos autos sean de la misma marca y año, estos no van a tener el mismo precio, porque hay muchos factores que influyen en el costo, ya sea que a su carrocería se le haya agregado o eliminado algún elemento o las condiciones en que se encuentra el motor.

“Si usted hizo un financiamiento hace tres años y su vehículo está asegurado en un millón de pesos, y usted no ha revisado ese valor asegurado, al momento de un siniestro su vehículo puede costar RD$ 300,000 O RD$400,000 más y usted se va a ver afectado, porque no va a poder comprar el mismo vehículo con lo que le den”, externó.

En ese aspecto, indicó que si hay una liquidación, el banco va a rebajar lo que el usuario debe y va a entregar lo restante al propietario, tras recalcar que de ahí la importancia de que se investigue el valor asegurado de su pertenencia.

“Llame a su asesor y pregúntele por dónde anda el valor asegurador de su vehículo y vamos a hacer si le hacemos una revalorización del valor asegurado. Va a pagar un poquito más de prima, pero porque usted pague un chin menos no se quede con su valor así”, advirtió.

Asimismo, narró “Un amigo nuestro tiene un vehículo asegurado hace cuatro años en RD$400,000 ahora está casi en RD$800,000 y se desbarató. Me preguntó ¿Qué hago? Le dije, te van a liquidar por los RD$400,000, menos la depreciación por uso, porque si la póliza habla de depreciación te van aplicar la depreciación, aunque el vehículo esté por debajo del valor del mercado y también le van a rebajar el deducible si la póliza está por debajo del 5%”, emitió.

Puntualizó que, la mayoría de las pólizas están saliendo con más del 1% en deducibles; por lo que recomendó a los usuarios revisar ese aspecto en su seguro.

